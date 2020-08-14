Погрузим в мир государственных услуг. «Мои Документы» набирают стажеров в Москве

«Неотъемлемая часть работы наших центров это, конечно, взаимодействие с жителями. Важно не только оказывать людям услугу, но и понимать их, чувствовать, помогать им. Поэтому мы видим нашего стажера очень активным, общительным и ответственным человеком, который может делать жизнь нашего города лучше. Всему остальному мы, конечно, научим. Сектор обучения на базе наших центров очень разнообразен, здесь каждый найдет что-то себе по душе. Ребята смогут прикоснуться к клиентоориентированному сервису, получить бесценный опыт общения с разными людьми, попробовать себя в очень важных городских социальных проектах и, конечно, прокачать креативное мышление в части решения каких-либо нестандартных ситуаций. Если кому-то привлекательна такая перспектива, то стажировка центров госуслуг именно для них», - объяснила собеседница НСН.

Заместитель директора по работе с персоналом столичных центров госуслуг «Мои Документы» добавила, что претендентам на стажировку следует поторопиться.

«Мы ценим этот проект за простату участия в нем. К сожалению, сейчас такое время, когда выпускникам бывает очень сложно устроиться на достойную работу. Стоит только представить через какое количество изнурительных собеседований молодым специалистам приходится пройти. А формат стажировки очень актуален и понятен для молодежи. Для участия необходимо только заполнить анкету на сайте dobrayamoskva.ru до 10 сентября, затем пройти тестирование. Важно не затягивать, потому что мы готовы принять всего 100 человек», - заключила Юлия Дронова.

В целом в программе смогут принять участие 500 выпускников по направлениям: специалист центра «Мои документы», социальный помощник, помощник медицинского работника, помощник по долговременному уходу, сотрудник образовательной сферы, ассистент сотрудника главного архивного управления, медиа-стажер, ассистент сотрудника ветеринарной клиники, стажер в отделе HR, специалист в сфере цифровизации, стажер в НКО. Зарплата стажера составит 20 195 рублей до вычета НДФЛ. Стажировка продлится три месяца – с октября по декабрь.



