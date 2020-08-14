Погрузим в мир государственных услуг. «Мои Документы» набирают стажеров в Москве
Заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг «Мои Документы» города Москвы в эфире НСН рассказал, чем примечательна стажировка для молодежи.
Выпускники столичных вузов и колледжей приглашаются на оплачиваемую стажировку в учреждениях Комплекса социального развития Москвы. Подать заявки молодые люди могут уже с 10 августа. Всего для них открыто 11 направлений.
Заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг «Мои Документы» города Москвы Юлия Дронова в беседе с НСН отметила уникальность проекта.
«На мой взгляд, это уникальная возможность для молодых специалистов получить опыт работы в самых лучших учреждениях социального комплекса, применить свои знания на практике и найти свое призвание в той или иной сфере, которую они выбрали. С 10 августа центры госуслуг открыли свои двери, чтобы погрузить активную молодежь в мир государственных услуг», - рассказала Дронова.
Она также уточнила, какими навыками должен обладать практикант.
«Неотъемлемая часть работы наших центров это, конечно, взаимодействие с жителями. Важно не только оказывать людям услугу, но и понимать их, чувствовать, помогать им. Поэтому мы видим нашего стажера очень активным, общительным и ответственным человеком, который может делать жизнь нашего города лучше. Всему остальному мы, конечно, научим. Сектор обучения на базе наших центров очень разнообразен, здесь каждый найдет что-то себе по душе. Ребята смогут прикоснуться к клиентоориентированному сервису, получить бесценный опыт общения с разными людьми, попробовать себя в очень важных городских социальных проектах и, конечно, прокачать креативное мышление в части решения каких-либо нестандартных ситуаций. Если кому-то привлекательна такая перспектива, то стажировка центров госуслуг именно для них», - объяснила собеседница НСН.
Заместитель директора по работе с персоналом столичных центров госуслуг «Мои Документы» добавила, что претендентам на стажировку следует поторопиться.
«Мы ценим этот проект за простату участия в нем. К сожалению, сейчас такое время, когда выпускникам бывает очень сложно устроиться на достойную работу. Стоит только представить через какое количество изнурительных собеседований молодым специалистам приходится пройти. А формат стажировки очень актуален и понятен для молодежи. Для участия необходимо только заполнить анкету на сайте dobrayamoskva.ru до 10 сентября, затем пройти тестирование. Важно не затягивать, потому что мы готовы принять всего 100 человек», - заключила Юлия Дронова.
В целом в программе смогут принять участие 500 выпускников по направлениям: специалист центра «Мои документы», социальный помощник, помощник медицинского работника, помощник по долговременному уходу, сотрудник образовательной сферы, ассистент сотрудника главного архивного управления, медиа-стажер, ассистент сотрудника ветеринарной клиники, стажер в отделе HR, специалист в сфере цифровизации, стажер в НКО. Зарплата стажера составит 20 195 рублей до вычета НДФЛ. Стажировка продлится три месяца – с октября по декабрь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- СМИ: у Ефремова не было нарушения кровообращения мозга
- «Ростех» анонсировал новый пистолет для спецслужб
- Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
- Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за $615 тысяч
- Минздрав: Мы пока не продаём за границу вакцину, но звонков идёт очень много
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru