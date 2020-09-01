«Мои документы» будут принимать заявления на обеспечение жильем детей-сирот
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, упрощающий процедуру подачи заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Ранее документы принимали органы опеки и поручительства, теперь, в соответствии с указом, - центры «Мои документы», что сделает процедуру более удобной для заявителей.
По данным столичных властей, с 2011 года в Москве обеспечили жильём более шести тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей. Квартиры им предоставляют по договорам специализированного найма – без возможности приватизации в течение определённого времени, что страхует от попыток мошенничества.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Вынесен приговор за фотографию Власова в «Бессмертном полку»
- РФ и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
- Скончался экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА Милош Ржига
- Лукашенко объяснил запрет на въезд митрополита Кондрусевича
- Адвокат Ефремова в зале суда обматерил защитника семьи погибшего в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru