«Мои документы» будут принимать заявления на обеспечение жильем детей-сирот

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, упрощающий процедуру подачи заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Ранее документы принимали органы опеки и поручительства, теперь, в соответствии с указом, - центры «Мои документы», что сделает процедуру более удобной для заявителей.

По данным столичных властей, с 2011 года в Москве обеспечили жильём более шести тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей. Квартиры им предоставляют по договорам специализированного найма – без возможности приватизации в течение определённого времени, что страхует от попыток мошенничества.

