Собянин расширил перечень центров госуслуг, предоставляющих услуги ЗАГС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно столичные центры госуслуг «Мои документы» посещают порядка 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин открыл ещё две поликлиники после комплексной реконструкции

В сообщении говорится, что градоначальник подписал постановление, согласно которому в перечень центров, предоставляющих услуги ЗАГС, был включён будущий флагман «Мои документы» на северо-западе Москвы, его открытие планируется в ТРЦ «Калейдоскоп» на ул. Сходненская.

«Аналогичное решение принято в отношении центра государственных услуг района Ховрино, который был открыт 28 апреля 2022 года в здании автовокзала «Северные ворота», - добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в электронный вид переводится подача заявлений на надомное и стационарное соцобслуживание.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МоскваЗАГСМФЦСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры