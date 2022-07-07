Собянин расширил перечень центров госуслуг, предоставляющих услуги ЗАГС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневно столичные центры госуслуг «Мои документы» посещают порядка 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что градоначальник подписал постановление, согласно которому в перечень центров, предоставляющих услуги ЗАГС, был включён будущий флагман «Мои документы» на северо-западе Москвы, его открытие планируется в ТРЦ «Калейдоскоп» на ул. Сходненская.
«Аналогичное решение принято в отношении центра государственных услуг района Ховрино, который был открыт 28 апреля 2022 года в здании автовокзала «Северные ворота», - добавили в пресс-службе.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в электронный вид переводится подача заявлений на надомное и стационарное соцобслуживание.
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