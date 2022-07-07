Собянин расширил перечень центров госуслуг, предоставляющих услуги ЗАГС

В сообщении говорится, что градоначальник подписал постановление, согласно которому в перечень центров, предоставляющих услуги ЗАГС, был включён будущий флагман «Мои документы» на северо-западе Москвы, его открытие планируется в ТРЦ «Калейдоскоп» на ул. Сходненская.

«Аналогичное решение принято в отношении центра государственных услуг района Ховрино, который был открыт 28 апреля 2022 года в здании автовокзала «Северные ворота», - добавили в пресс-службе.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в электронный вид переводится подача заявлений на надомное и стационарное соцобслуживание.