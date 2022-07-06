Собянин перевел в онлайн оформление заявки для получения соцуслуг на дому

Отмечается, что москвичи, которые нуждаются в надомном или стационарном соцобслуживании, могут подать заявления в электронном виде с 6 июля. Так, теперь данные достаточно внести в через личный кабинет на портале мэра. При этом в пресс-службе отметили, что возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг сохраняется.

Подчеркивается, что социальные работники помогают на дому порядка 100 тысячам москвичей. Каждый житель столицы получает ту помощь, которая ему необходима по состоянию здоровья и потребностям, добавили в пресс-службе.

