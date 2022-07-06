Собянин перевел в онлайн оформление заявки для получения соцуслуг на дому

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в электронный вид переводится подача заявлений на надомное и стационарное соцобслуживание. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Отмечается, что москвичи, которые нуждаются в надомном или стационарном соцобслуживании, могут подать заявления в электронном виде с 6 июля. Так, теперь данные достаточно внести в через личный кабинет на портале мэра. При этом в пресс-службе отметили, что возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг сохраняется.

Подчеркивается, что социальные работники помогают на дому порядка 100 тысячам москвичей. Каждый житель столицы получает ту помощь, которая ему необходима по состоянию здоровья и потребностям, добавили в пресс-службе.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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