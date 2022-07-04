Собянин открыл ещё две поликлиники после комплексной реконструкции

Открывая после комплексной реконструкции филиал №5 городской поликлиники №45 на ул. Флотская в районе Ховрино он отметил, что «ещё 100 поликлиник находятся в реконструкции».

«Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся. И впереди ещё 50 поликлиник, которые необходимо будет задействовать. Всего 200 поликлиник. Так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, градоначальник в дистанционном режиме поздравил с завершением комплексной реконструкции врачей филиала №1 городской поликлиники №134 на ул. Тарусская в Ясенево.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров заявил, что в секциях 10 и 11 дома № 3 ЖК «Пехра» разместят поликлинику на 100 посещений в смену, сообщает телеканал «360».