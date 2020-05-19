Российские мусульмане отметят Ураза-байрам дистанционно
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов сообщил НСН, что мечети были закрыты на карантин 18 марта, а молитвы и проповеди уже 8 недель проходят онлайн.
Председатель совета муфтиев России (СМР), муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к мусульманам с заявлением о том, что мечети Духовного управления мусульман РФ в Москве и других регионах России будут закрыты для прихожан по время Ураза-байрама. Кроме того, он попросил верующих запастись терпением и встретить праздник дома. Обращение было опубликовано на сайте СМР.
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов в эфире НСН рассказал, что в России и почти по всему миру 24 мая мусульмане будут отмечать Уараза-байрам в дистанционном формате.
«Мы ещё 18 марта закрыли мечети на карантин и остановили проведение коллективных молитв. И уже восемь пятниц мы проводим молитвы в режиме онлайн. Сегодня сохраняется большой риск заражения верующих мусульман, а потому в мечетях мы проведём праздничные молитвы также в режиме онлайн. Верующих мы призываем остаться дома, включить телевизоры, интернет и слушать проповеди наших муфтиев и имамов. А дома уже самостоятельно в кругу семьи совершить молитву. Это решение принято в России, как и почти по всему миру, 24 мая мусульмане будут отмечать Ураза-байрам в дистанционном формате», - сказал Рушан Аббясов.
Накануне Владимир Путин обратился с призывом к мусульманам отметить в этом году праздник Ураза-байрам дома. Такую просьбу глава государства озвучил на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. Президент отметил, что знает, как в республике трепетно относятся к этому празднику, берегут обычаи.
Ураза-байрам известен также как Праздник разговения, Ид-аль-Фитр .Он отмечается по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. В этом году празднование приходится на период с вечера субботы, 23 мая до вечера воскресенья, 24 мая.
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