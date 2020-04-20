Собянин раскрыл ближайшие планы по борьбе с COVID-19 в Москве
Жёсткий пропускной режим и другие ограничения в Москве сохранятся до 1 мая, этих мер достаточно на данном этапе борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 апреля.
По словам градоначальника, ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры понадобятся в дальнейшем, передаёт «Интерфакс».
Собянин также заявил об улучшении качества тестов на коронавирус на 50% и отметил, что количество тяжелобольных с COVID-19 в столице за 10 дней стабилизировалось на уровне 1-1,3 тысяч в сутки, сообщает ТАСС.
По официальным данным, за последние сутки в Москве зафиксировано 2026 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Это меньше, чем суточные показатели к утру субботы и воскресенья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru