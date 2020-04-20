Собянин раскрыл ближайшие планы по борьбе с COVID-19 в Москве

По словам градоначальника, ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры понадобятся в дальнейшем, передаёт «Интерфакс».

Собянин также заявил об улучшении качества тестов на коронавирус на 50% и отметил, что количество тяжелобольных с COVID-19 в столице за 10 дней стабилизировалось на уровне 1-1,3 тысяч в сутки, сообщает ТАСС.

По официальным данным, за последние сутки в Москве зафиксировано 2026 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Это меньше, чем суточные показатели к утру субботы и воскресенья.

