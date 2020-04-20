Прирост новых заражений COVID-19 в Москве замедлился до 2026 случаев
За минувшие сутки в Москве подтверждены 2026 случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщили в оперативном штабе в понедельник, 20 апреля.
Таким образом, темпы прироста снизились до показателей конца прошлой недели. Так, в пятницу сообщалось о 1959 новых заболевших, в субботу — о 2649, в воскресенье зафиксирован рекорд — 3570 новых случаев за сутки.
Кроме того, в столице за сутки выздоровели ещё 75 пациентов.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщала, что пик заболеваемости коронавирусом в городе может наступить в ближайшие 2-3 недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru