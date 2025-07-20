Собянин: ПВО Минобороны уничтожены еще четыре вражеских БПЛА
20 июля 202516:22
ПВО Минобороны уничтожены четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 16:07 мск Собянин сообщил о сбитии трех БПЛА, а в 16:21 - о ликвидации еще одного.
Мэр Москвы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что с 8 до 12 над территорией Московского региона было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, из них шесть летели на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru