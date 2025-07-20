Собянин: ПВО Минобороны уничтожены еще четыре вражеских БПЛА

ПВО Минобороны уничтожены четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Минобороны: ПВО сбило 34 украинских БПЛА самолетного типа

В 16:07 мск Собянин сообщил о сбитии трех БПЛА, а в 16:21 - о ликвидации еще одного.

Мэр Москвы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что с 8 до 12 над территорией Московского региона было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, из них шесть летели на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры