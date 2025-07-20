Собянин: ПВО Минобороны уничтожены еще четыре вражеских БПЛА

В 16:07 мск Собянин сообщил о сбитии трех БПЛА, а в 16:21 - о ликвидации еще одного.



Мэр Москвы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что с 8 до 12 над территорией Московского региона было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, из них шесть летели на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

