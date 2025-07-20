Минобороны: ПВО сбило 34 украинских БПЛА самолетного типа

В сообщении Минобороны РФ указывается, что с 8:10 до 12:00 (время московское) дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 34 украинских беспилотника самолетного типа.



В российском оборонном ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников – 16 – сбили над Калужской областью. Над территорией Московского региона было сбито семь беспилотных летательных аппаратов, еще шесть дронов уничтожили в небе над Курской областью. Кроме того, два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, по одному — над Тульской и Орловской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее в МО РФ сообщили, что за ночь 20 июля силы ПВО сбили над РФ 93 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».