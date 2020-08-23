Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что, с точки зрения стабильности, ситуацию с пандемией коронавируса в столице можно назвать хорошей, сообщает Газета. ru.
«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город», — пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Москвы отметил, что снятие ограничений не привело к серьезному всплеску заболеваемости.
Ежедневно в столице выявляют порядка 700 новых случаев COVID-19, от 300 до 400 человек госпитализируют, напомнил градоначальник.
«Это говорит о том, что проблема остается по крайней мере до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Всё равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие», — цитируют «Известия» мэра.
Сергей Собянин считает, что распространение инфекции продолжится до проведения массовой вакцинации. По его мнению, до этого еще далеко. Градоначальник напомнил, что вакцине еще необходимо пройти пострегистрационные исследования. Он также отметил, что в гражданский оборот будут запускать вначале небольшие партии, информирует RT.
Напомним, в столице коронарирусом инфицированы 256,5 тысячи человек, умер 4 731 человек, вылечились и выздоровели свыше 203,8 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru