Собянин продлил проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью
Проект проактивного диспансерного наблюдения жителей Москвы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, московская программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает 1,1 млн москвичей с одним из девяти хронических заболеваний.
Так, пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.
Диспансеризация по здоровью работающих будет проводиться в России, в программе обязательного медицинского страхования на 2024 год предусмотрен соответствующий тариф. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как отметила зампред правительства, кабмин вскоре утвердит программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на следующий год.
Отмечается, что наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя совместно с близлежащей медорганизацией либо через заключение договора с медучреждением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru