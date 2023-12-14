Собянин продлил проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Диспансеризация по здоровью работающих будет проводиться в России, в программе обязательного медицинского страхования на 2024 год предусмотрен соответствующий тариф. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как отметила зампред правительства, кабмин вскоре утвердит программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на следующий год.

Отмечается, что наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя совместно с близлежащей медорганизацией либо через заключение договора с медучреждением.

