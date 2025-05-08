США считают эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
8 мая 202523:35
США оценивают текущую эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном как крайне опасную, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
На брифинге она подчеркнула, что для разрешения конфликта необходимы коммуникации и переговоры, а не молчание.
Брюс добавила, что Вашингтон считает дипломатию ключом к урегулированию ситуации и призывает стороны к дипломатическому решению конфликта.
Она также отметила, что ситуация является особенно деликатной и требует внимания со стороны международного сообщества, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru