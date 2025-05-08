США считают эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной

США оценивают текущую эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном как крайне опасную, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

На брифинге она подчеркнула, что для разрешения конфликта необходимы коммуникации и переговоры, а не молчание.

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Брюс добавила, что Вашингтон считает дипломатию ключом к урегулированию ситуации и призывает стороны к дипломатическому решению конфликта.

Она также отметила, что ситуация является особенно деликатной и требует внимания со стороны международного сообщества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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