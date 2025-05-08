Россия и Индия договорились об углублении сотрудничества в сфере обороны

Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх, прибывший в Москву для участия в Параде Победы, встретился с заместителем министра обороны России генералом-полковником Александром Фоминым. На встрече стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Сетх выразил благодарность России за ее поддержку в борьбе Индии с трансграничным терроризмом. Он отметил, что состоялись конструктивные обсуждения по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. В частности, стороны договорились о дальнейшем углублении отношений в рамках существующих механизмов, а также о продолжении регулярных консультаций, направленных на укрепление сотрудничества в условиях изменяющейся международной ситуации.

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Помимо этого, Сетх подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей между Индией и Россией. По его словам, оба государства продолжат работать над расширением сотрудничества в сфере обороны.

Индийский министр представляет страну на мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изначально ожидалось, что на мероприятиях будет присутствовать министр обороны Индии Раджнатх Сингх, однако позднее стало известно, что он не примет участия из-за обострения ситуации с Пакистаном после террористической атаки в Пахалгаме, в результате которой погибли 26 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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