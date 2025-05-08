Россия и Индия договорились об углублении сотрудничества в сфере обороны

Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх, прибывший в Москву для участия в Параде Победы, встретился с заместителем министра обороны России генералом-полковником Александром Фоминым. На встрече стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Сетх выразил благодарность России за ее поддержку в борьбе Индии с трансграничным терроризмом. Он отметил, что состоялись конструктивные обсуждения по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. В частности, стороны договорились о дальнейшем углублении отношений в рамках существующих механизмов, а также о продолжении регулярных консультаций, направленных на укрепление сотрудничества в условиях изменяющейся международной ситуации.