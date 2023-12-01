Мурашко: Смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимума
В России смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, помощь онкологическим больным стала доступнее, а подходы к лечению стандартизированы. Так, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения. Свой вклад в положительную динамику внес и федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также он отметил, что показатель младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Глава ведомства уточнил, что по сравнению с 2022 годом младенческая смертность снизилась на 7%. На 4% упали показатели смертности среди детей до 18 лет. Мурашко уточнил, что за последние 10 месяцев врачи осмотрели около 80% несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
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