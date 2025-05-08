Премьер Словакии назвал отказ ЕС от российских энергоносителей самоубийством

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал инициативу Европейской комиссии о полном отказе от российских энергоносителей, назвав ее губительной для самого Евросоюза. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в соцсети X.

По словам главы словацкого правительства, предложенные меры не способствуют укреплению экономической независимости, а, напротив, представляют собой путь к разрушению. Фицо подчеркнул, что отвергает идею нового «железного занавеса» и призвал руководство ЕС вернуться к «здравому смыслу» при формировании энергетической политики.