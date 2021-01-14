Собянин продлил ограничения по коронавирусу до 21 января

Все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

При этом вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут на каникулах или продолжат работу в дистанционном режиме, добавил мэр.

Собянин отменил дистанционное обучение для школьников Москвы

Также Собянин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. Администрация города консультируется с эпидемиологами для прояснения складывающейся в Москве тенденцией и на основе этой информации примет решения на более длительный срок.



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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСергей Собянин
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