Собянин отменил дистанционное обучение для школьников Москвы

С понедельника, 18 января, все учащиеся школ с 1-го по 11-й класс возвращаются на формат очного обучения. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Транспортные карты школьников будут разблокированы, пишет «Свободная пресса».

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При этом вузы и колледжи столицы продолжат находиться на каникулах либо обучение в дистанционном режиме еще неделю – до 21 января.

Также продлеваются еще на неделю остальные ограничения, передает RT. По словам мэра, пока в Москве сохраняется неопределенная ситуация по коронавирусу.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Школа
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