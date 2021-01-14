Собянин отменил дистанционное обучение для школьников Москвы

При этом вузы и колледжи столицы продолжат находиться на каникулах либо обучение в дистанционном режиме еще неделю – до 21 января.

Также продлеваются еще на неделю остальные ограничения, передает RT. По словам мэра, пока в Москве сохраняется неопределенная ситуация по коронавирусу.

