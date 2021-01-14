Собянин отменил дистанционное обучение для школьников Москвы
С понедельника, 18 января, все учащиеся школ с 1-го по 11-й класс возвращаются на формат очного обучения. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Транспортные карты школьников будут разблокированы, пишет «Свободная пресса».
При этом вузы и колледжи столицы продолжат находиться на каникулах либо обучение в дистанционном режиме еще неделю – до 21 января.
Также продлеваются еще на неделю остальные ограничения, передает RT. По словам мэра, пока в Москве сохраняется неопределенная ситуация по коронавирусу.
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