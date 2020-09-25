Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

Градоначальник также потребовал обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

Москвичам старше 65 лет и тем жителям, у кого есть хронические заболевания мэр рекомендовал оставаться дома в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, передает RT.

Кроме того, мэр потребовал усилить соблюдение санитарных правил. Он попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и иных общественных местах.

Накануне психологически важную отметку в тысячу человек преодолел показатель суточного прироста больных коронавирусной инфекцией в Москве, составив 1050 пациентов впервые с июня. Собянин сообщил, что отмечается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, это говорит о том, что ситуация усложняется.

Власти Москвы рассматривают возможность повторного введения карантинных мер для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, передает news.ru.





