Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал обращение к работодателям в столице с просьбой снова перевести работников на удаленный режим работы.
«Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», - говорится в сообщении в блоге Собянина.
Градоначальник также потребовал обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
Москвичам старше 65 лет и тем жителям, у кого есть хронические заболевания мэр рекомендовал оставаться дома в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, передает RT.
Кроме того, мэр потребовал усилить соблюдение санитарных правил. Он попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и иных общественных местах.
Накануне психологически важную отметку в тысячу человек преодолел показатель суточного прироста больных коронавирусной инфекцией в Москве, составив 1050 пациентов впервые с июня. Собянин сообщил, что отмечается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, это говорит о том, что ситуация усложняется.
Власти Москвы рассматривают возможность повторного введения карантинных мер для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, передает news.ru.
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