Собянин приостановит действие социальных карт пенсионеров и школьников

Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на сайте мэра. В документе, в частности, отмечается, что для учащихся образовательных организаций начального, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку, социальные карты приостанавливаются с 9 октября по 18 октября.

Для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания из перечня Депздрава Москвы, - с 9 октября по 28 октября, отмечают Известия.

Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19

Между тем, ранее во вторник, 6 октября, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что по данным на 6 октября были зафиксированы два антирекорда: выявлены более 4 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, за прошедшие сутки госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19, подчеркивает РЕН ТВ.

«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - подчеркнула Ракова.

По словам заммэра столицы, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПенсионерыШкольникиСергей СобянинКоронавирусМосква
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