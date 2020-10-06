Собянин приостановит действие социальных карт пенсионеров и школьников

Между тем, ранее во вторник, 6 октября, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что по данным на 6 октября были зафиксированы два антирекорда: выявлены более 4 тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, за прошедшие сутки госпитализировали более 1 тысячи людей с COVID-19, подчеркивает РЕН ТВ.

«Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - подчеркнула Ракова.

По словам заммэра столицы, такая резко негативная тенденция требует собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности.

