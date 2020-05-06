Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Как отметил столичный глава, это позволит вернуть к работе более 500 тыс. горожан. Собянин также подчеркнул важность этого решения для экономики не только столицы, но и страны. По его словам, заказы московских предприятий создают порядка 3,5 млн рабочих мест по стране.
При этом столичный мэр отметил, что иначе ситуация обстоит с компаниями сферы услуг, потому что начало их деятельности может вызвать новую волну распространения инфекции. Между тем он добавил, что критерии для старта работы таких компаний уже сформированы.
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