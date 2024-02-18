Собянин принял решение об оказании матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям
Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам, а также семьям погибших в Афганистане военнослужащих, проживающим в столице. Необходимые средства выделены из бюджета Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин в честь 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
«Выплаты получат около 18 тыс. человек. Размер материальной помощи составляет от четырех до 10 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», – отметили в правительстве Москвы.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», отмечается ежегодно 15 февраля.
Ранее Сергей Собянин провел индексацию пенсий. Минимальный размер пенсии с городской доплатой с января увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru