Собянин принял решение об оказании матпомощи ветеранам-афганцам и их семьям

«Выплаты получат около 18 тыс. человек. Размер материальной помощи составляет от четырех до 10 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», – отметили в правительстве Москвы.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», отмечается ежегодно 15 февраля.

Ранее Сергей Собянин провел индексацию пенсий. Минимальный размер пенсии с городской доплатой с января увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

