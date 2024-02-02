Собянин подписал решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, традиционно получают от правительства столицы единовременную выплату ко Дню Победы.
В этом году размер материальной помощи составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг доставки. Выплаты получат более 1,7 тысячи севастопольцев.
В ближайшие дни также примут решение о размерах аналогичной выплаты для ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru