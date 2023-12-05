Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

Минимальный размер пенсии с городской доплатой с января будет увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Также проведем индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат», – отметил Собянин.

В следующем году также будут проиндексированы выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих. Полный список доступен здесь.

