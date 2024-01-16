Собянин принял решение о комплексном развитии территорий на северо-западе Москвы
Столичный мэр Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО города Москвы (районы Северное Тушино и Куркино). Об этом градоначальник заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, вместо устаревших строений на улице Героев Панфиловцев и на Куркинском шоссе и ул. Героев Панфиловцев возведут около 40 тысяч «квадратов» недвижимости, а именно общественно-деловых объектов (кафе, магазинов, объектов спортивного и бытового назначения) и жилья. Реализация проекта поможет получить работу 570 москвичам.
Всего, по словам мэра Москвы, одобрен и реализуется 61 проект комплексного развития территорий. В их рамках построят свыше 16 млн квадратных метров недвижимости, а рабочие места создадут не менее чем для 165 тысяч столичных жителей.
Ранее сообщалось, что 75 помещений в домах, построенных по программе реновации в ЮВАО, предназначены под социально-бытовые и административные объекты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru