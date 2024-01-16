Собянин принял решение о комплексном развитии территорий на северо-западе Москвы

По его словам, вместо устаревших строений на улице Героев Панфиловцев и на Куркинском шоссе и ул. Героев Панфиловцев возведут около 40 тысяч «квадратов» недвижимости, а именно общественно-деловых объектов (кафе, магазинов, объектов спортивного и бытового назначения) и жилья. Реализация проекта поможет получить работу 570 москвичам.

Всего, по словам мэра Москвы, одобрен и реализуется 61 проект комплексного развития территорий. В их рамках построят свыше 16 млн квадратных метров недвижимости, а рабочие места создадут не менее чем для 165 тысяч столичных жителей.

Ранее сообщалось, что 75 помещений в домах, построенных по программе реновации в ЮВАО, предназначены под социально-бытовые и административные объекты.

