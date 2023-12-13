Бизнес занял половину коммерческих помещений в домах по реновации в ЮВАО
Под заселение по программе реновации на юго-востоке Москвы передано 40 новостроек, более 75 помещений в них предназначены под социально-бытовые и административные объекты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Все заселяемые дома спроектированы с первыми нежилыми этажами, на которых предусмотрено размещение предприятий социально-бытовой направленности. Это способствует повышению доступности предоставления услуг, за счет чего повышается и качество жизни москвичей», – отметил заммэра.
Всего в реновационных домах в ЮВАО 133 таких помещения, в более чем половине из них уже открыты магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, кафе. Для жителей расселяемых домов на первых этажах также работает шесть Центров информирования по переселению, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. После завершения расселения эти помещения также сможет занять бизнес.
Программа реновации жилищного фонда действует в Москве с 2017 года. Она затронет порядка одного миллиона москвичей, расселены будут более пяти тысяч домов.
Ранее сообщалось, что участники программы реновации заключили более двух тысяч договоров на покупку дополнительных площадей и квартир.
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