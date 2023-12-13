Бизнес занял половину коммерческих помещений в домах по реновации в ЮВАО

Всего в реновационных домах в ЮВАО 133 таких помещения, в более чем половине из них уже открыты магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, кафе. Для жителей расселяемых домов на первых этажах также работает шесть Центров информирования по переселению, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. После завершения расселения эти помещения также сможет занять бизнес.

Программа реновации жилищного фонда действует в Москве с 2017 года. Она затронет порядка одного миллиона москвичей, расселены будут более пяти тысяч домов.

Ранее сообщалось, что участники программы реновации заключили более двух тысяч договоров на покупку дополнительных площадей и квартир.

