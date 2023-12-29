Ефимов: Москва реализовала на торгах 707 коммерческих помещений в 2023 году

Свыше 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых зданий было реализовано с торгов в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, такие помещения популярны у инвесторов, поскольку их коммерческие возможности сравнимы с первыми этажами при более низкой стартовой цене. «С начала 2023 года в Москве состоялись торги по 707 таким помещениям. В 2022 году реализовали 344 лота, а в 2021 году — 249. Конкуренция на таких торгах в среднем составляет семь претендентов на лот», — добавил Ефимов.

У покупки недвижимого имущества на городских торгах есть ряд преимуществ. Во-первых, все процедуры (от публикации до подписания договора) проводятся в онлайн-формате. Во-вторых, чтобы принять в них участие, достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того, договор заключается напрямую с собственником — Москвой или городским учреждением.

Лоты реализуются на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения на понижение начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами назначают стоимость помещения.

По словам главы Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, большинство таких помещений было продано в центре Москвы (212 объектов) — здесь спрос выше из-за более высокой потребительской и деловой активности. Второе место занимает ЗАО (170 лотов), третье место у САО (75 объектов).

Наименьшим по площади стало кладовое помещение площадью 1,5 квадратного метра на проспекте Маршала Жукова (СЗАО), самым большим (свыше 1600 «квадратов») — помещение на Большой Грузинской улице (ЦАО).

В столице активно развивается предпринимательство. Москва выставляет на торги различное имущество на столичном Инвестиционном портале. Всю информацию о лотах можно получить в разделе «Имущество от города». Здесь представлены помещения и здания под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на портале economy.mos.ru.

