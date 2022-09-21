Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан

По его словам, дополнительные меры материальной поддержки добровольцев и их семей будут полностью распространяться и на тех граждан, «которые будут призваны в Москве, в соответствии с указом президента».

Градоначальник также напомнил, что в настоящее время в боевых действиях принимают участие уже несколько тысяч добровольцев из Москвы.



«Укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.

