Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте объявил, что им было принято решение о выделении дополнительных выплат для мобилизованных граждан в столице.

Кремль пока исключил мобилизацию в России

По его словам, дополнительные меры материальной поддержки добровольцев и их семей будут полностью распространяться и на тех граждан, «которые будут призваны в Москве, в соответствии с указом президента».

Градоначальник также напомнил, что в настоящее время в боевых действиях принимают участие уже несколько тысяч добровольцев из Москвы.

«Укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияДобровольцыГосподдержкаМоскваСергей Собянин
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