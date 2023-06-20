Собянин принял решение о бесплатном проезде на первом маршруте по Москве-реке по 23 июня
Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин 20 июня запустили первый регулярный маршрут электрического речного транспорта по Москве-реке.
Градоначальник отметил, что это уникальный проект для российской и мировой практики. Инновационный речной транспорт будет круглогодично курсировать между причалами «Киевский» и «Сердце столицы».
Восемь электросудов назвали в честь московских рек. Каждое вмещает до 50 пассажиров. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным.
«Основные элементы судов - в том числе все программное обеспечение - российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов», - рассказал мэр.
Второй регулярный маршрут «Автозаводский мост - Печатники» запустят до конца 2023 года. Поездки станут удобнее для 1,5 миллиона жителей столицы, уточнил Собянин.
Мэр Москвы 28 апреля открыл после реконструкции Южный речной вокзал.
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