Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте помощи детям «Давай друЖИТЬ»
Проект российской столицы «Давай ДруЖИТЬ» за 2,5 года с момента запуска дал возможность исполнить более 150 желаний детей, оставшихся без родителей, ребят с инвалидностью, а также из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник опубликовал некоторые конкретные истории исполненных желаний. Так, 15-летний Женя, увлекающийся железной дорогой и метро, получил возможность побывать в электродепо «Красная Пресня». Персональную экскурсию для него организовали сотрудники столичного транспорта.
Жительница Москвы Анна пригласила 13-летнююю Валентину провести целый день в парке развлечений «Остров Мечты». Подопечные Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина получили возможность пообщаться с футбольной молодежной командой «Спартака» на базе клуба.
Мэр напомнил, что желающие присоединиться к проекту «Давай ДруЖИТЬ», должны заполнить специальную форму на сайте dobrayamoskva.ru или написать на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru.
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