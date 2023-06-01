Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте помощи детям «Давай друЖИТЬ»

Проект российской столицы «Давай ДруЖИТЬ» за 2,5 года с момента запуска дал возможность исполнить более 150 желаний детей, оставшихся без родителей, ребят с инвалидностью, а также из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник опубликовал некоторые конкретные истории исполненных желаний. Так, 15-летний Женя, увлекающийся железной дорогой и метро, получил возможность побывать в электродепо «Красная Пресня». Персональную экскурсию для него организовали сотрудники столичного транспорта.

Собянин рассказал о первых итогах работы проекта «Серебряное наставничество»

Жительница Москвы Анна пригласила 13-летнююю Валентину провести целый день в парке развлечений «Остров Мечты». Подопечные Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина получили возможность пообщаться с футбольной молодежной командой «Спартака» на базе клуба.

Мэр напомнил, что желающие присоединиться к проекту «Давай ДруЖИТЬ», должны заполнить специальную форму на сайте dobrayamoskva.ru или написать на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ПомощьДетиСобянин

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