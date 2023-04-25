Собянин рассказал о первых итогах работы проекта «Серебряное наставничество»

По его словам, участие в проекте приняли более 500 участников - 350 детей и 170 наставников.

Градоначальник рассказал, что было проведено свыше 90 совместных мероприятий как для детей, оставшихся без попечения родителей, так и для горожан старшего возраста из центров московского долголетия.

«Наставники и ребята из центров содействия семейному воспитанию вместе проводят время: готовят, рисуют, шьют, ставят спектакли, разучивают песни и танцы», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что благодаря проекту дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу, а взрослые, в свою очередь, не только с ними делятся своими знаниями, но и сами учатся новому.

Ранее Собянин заявил, что автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои автомобили в Москве на майские праздники, сообщает «Свободная пресса».

