Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о новых проектах строительства мостов и дорог.
По его словам, в течение года начнется строительство 10 масштабных объектов. В Москве планируется начать строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда и двух пешеходных мостов через Нагатинский затон и Яузу близ МГТУ имени Баумана.
Также планируется строительство трех путепроводов, отметил градоначальник. Будут построены и дороги в районе улицы Поляны, благодаря которым Северное и Южное Бутово станут доступнее. В рамках реконструкции будут обновлены либо снова построены около шести километров дорог на улицах Вильгельма Пика, Декабристов и на Сельскохозяйственной улице.
Он уточнил, что ввод в эксплуатацию проектов запланирован в ближайшие два-три года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие пяти дней москвичи совершили более четырех миллионов поездок по Большой кольцевой линии метро.
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