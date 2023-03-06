Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений

По его словам, в течение года начнется строительство 10 масштабных объектов. В Москве планируется начать строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда и двух пешеходных мостов через Нагатинский затон и Яузу близ МГТУ имени Баумана.

Также планируется строительство трех путепроводов, отметил градоначальник. Будут построены и дороги в районе улицы Поляны, благодаря которым Северное и Южное Бутово станут доступнее. В рамках реконструкции будут обновлены либо снова построены около шести километров дорог на улицах Вильгельма Пика, Декабристов и на Сельскохозяйственной улице.

Он уточнил, что ввод в эксплуатацию проектов запланирован в ближайшие два-три года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие пяти дней москвичи совершили более четырех миллионов поездок по Большой кольцевой линии метро.

