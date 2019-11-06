Турникеты в столичной подземке оснастят видеокамерами

Сразу на 26 станциях московского метрополитена турникеты оснастят комплексами видеонаблюдения. Закупку оборудования столичные власти объявят в ближайшее время, было заявлено на публичном представлении процедуры, которое провел Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Закупка на выполнение работ будет опубликована в течение ближайших двух недель, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Ранее в Москве не проводилось аналогичных закупок, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос поиска добросовестного поставщика, который сможет исполнить все необходимые обязательства по контракту», - отметил он.

Турникетные системы видеонаблюдения появятся на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, на 7 станциях Калужско-Рижской, а также Люблинско-Дмитриевской линиях и на 1 станции Таганско-Краснопресненской линии. Это станет первым этапом оснащения столичного метро подобными системами, рассказал глава службы развития Дирекции информационно-технологических систем и систем связи метрополитена Дмитрий Тур.

«Устройства видеонаблюдения будут установлены на стойках турникетов. Ранее пилотный проект действовал на станции метро «Октябрьское поле», и сегодня идет речь о его масштабировании на другие станции», - подчеркнул он, уточнив, что такие меры позволят существенно повысить безопасность на транспорте.

Оснащение в рамках второго и последующих этапов запланировано на период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Начальная цена контракта составляет 101,6 миллионов рублей, а на исполнение всех обязательств победителю электронного аукциона отводится 90 календарных дней.

Заказчиком выступает ГУП «Московский метрополитен».



