Сергей Собянин предложил Владимиру Путину открыть Большую кольцевую линию метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, «это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», которая будет «серьёзным подспорьем» как для развития метро, так и освобождения других линий.
Глава столицы отметил, что открыть БКЛ хотелось бы с участием главы государства.
«Вы год тому назад, чуть больше, открыли Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если Вы сочтете возможным, с Вашим участием хотим открыть её уже в целом по всему кругу», - предложил Собянин президенту.
Ранее Собянин провёл технический пуск двух новых станций БКЛ на юге Москвы, сообщает НСН.
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