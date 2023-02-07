Сергей Собянин предложил Владимиру Путину открыть Большую кольцевую линию метро

По его словам, «это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», которая будет «серьёзным подспорьем» как для развития метро, так и освобождения других линий.

Глава столицы отметил, что открыть БКЛ хотелось бы с участием главы государства.

«Вы год тому назад, чуть больше, открыли Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если Вы сочтете возможным, с Вашим участием хотим открыть её уже в целом по всему кругу», - предложил Собянин президенту.

Ранее Собянин провёл технический пуск двух новых станций БКЛ на юге Москвы, сообщает НСН.

