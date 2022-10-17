Бочкарев: Запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий

Территории в зоне влияния Большой кольцевой линии (БКЛ) метро получат дополнительный стимул развития после запуска движения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, запуск БКЛ имеет колоссальное значение для градостроительного развития Москвы.

«Новое кольцо стимулирует рост тех районов столицы, которые расположены в зоне влияния БКЛ, послужит мощнейшим фактором развития этих территорий и повышения их градостроительного потенциала», — подчеркнул Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что инвесторы и девелоперы уже проявляют большой интерес к площадкам, расположенным около маршрута и станций БКЛ. К настоящему времени утверждены проекты планировки территорий, оформлены градостроительные планы участков общей площадью около 1900 гектаров с потенциалом строительства порядка 17 млн кв.м. Кроме того, на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы было предварительно одобрено развитие еще 426 га, на которых может появиться около 4 млн кв.м недвижимости. Бочкарев напомнил, что запуск БКЛ и развитие прилегающих к ней территорий послужит драйвером экономического роста всего города.

«На каждый вложенный в инфраструктуру рубль мы получаем три рубля частных инвестиций. Это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и комплексное развитие территорий – все то, чем сегодня живет мегаполис», — добавил заммэра.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская указала, что маршрут БКЛ отвечает современным требованиям транспортного обслуживания столицы и учитывает ее потенциал градостроительного развития.

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды», — подчеркнула Княжевская, добавив, что маршрут кольца проложен с учетом массы градостроительных, инженерных и других ограничений.

