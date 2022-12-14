Собянин провёл технический пуск двух новых станций БКЛ на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена замкнется до конца 2022 года, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе технического пуска южного участка БКЛ от станции «Каховская» до станции «Каширская» он отметил, что теперь все усилия строителей будут сосредоточены на юго-восточной части БКЛ.
«Мы закончили реконструкцию Каховской линии... По сути дела, это новые станции, новые тоннели, которые на 80% перестроены, оснащены новыми технологиями, интегрированы в БКЛ... я уверен в том, что до конца года кольцевую замкнём», – сказал Собянин.
В пресс-службе пояснили, что технический пуск позволяет проверить работоспособность, выявить и исправить замечания, наладить инженерные системы и устройства на станциях и в тоннелях.
Также отмечается, что ввод нового участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный, Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон, что снизит нагрузку на Кольцевую линию, на участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метрополитена.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкаревм заявил о завершении работ по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» БКЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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