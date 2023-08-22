Собянин поздравил жителей столицы с Днем государственного флага
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днём государственного флага России.
Он отметил, что российский триколор - это «символ могущества нашей державы», который «вдохновляет на победы учёных, спортсменов, мастеров культуры и других профессионалов».
Градоначальник указал, что белый, синий и красный цвета российского флага олицетворяют честь и благородство, любовь и великодушие, мужество и стойкость, которые «воплощает в себе русский народ-победитель».
«Национальный триколор – это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником», – заключил мэр.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав российский триколор «символом единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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