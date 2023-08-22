Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве

Уточняется, что площадь флага, который занесён в «Книгу рекордов и достижений», составляет 1000 квадратных метров. После церемонии, в которой приняли участие волонтёры и представители молодёжных организаций, а также военных образовательных учреждений, будет передан на хранение в Музей Победы.

«День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь», - заявил директор филиала Музея Победы «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав российский триколор «символом нашего единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».