Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве
Самый большой российский триколор развернули в День Государственного флага у стен Музея Победы, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что площадь флага, который занесён в «Книгу рекордов и достижений», составляет 1000 квадратных метров. После церемонии, в которой приняли участие волонтёры и представители молодёжных организаций, а также военных образовательных учреждений, будет передан на хранение в Музей Победы.
«День Российского флага - один из самых молодых праздников современной России. В этот день мы отдаём дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь», - заявил директор филиала Музея Победы «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав российский триколор «символом нашего единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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