«Самый холодный день!»: В Москве на параде Победы ожидаются «заряды» снега

На параде Победы в Москве 9 мая возможны «заряды» снега, а температура в утренние часы не поднимется выше двух градусов тепла, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что праздничный день станет самым холодным в чреде последних заморозков, температура отклонилась от нормы уже на минус 10 градусов.