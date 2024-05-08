«Самый холодный день!»: В Москве на параде Победы ожидаются «заряды» снега

Александр Шувалов заявил НСН, что праздничный день станет самым холодным в чреде последних заморозков. 

На параде Победы в Москве 9 мая возможны «заряды» снега, а температура в утренние часы не поднимется выше двух градусов тепла, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что праздничный день станет самым холодным в чреде последних заморозков, температура отклонилась от нормы уже на минус 10 градусов.

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«К сожалению, исключать снег на 9 мая нельзя. Фронтальная зона, которая идет с севера, может именно в утренние часы зацепить Москву. Нужно понимать, что сильного снега ожидать не приходится. Это будет редкий снег, но падать будет какое-то время, зарядами. Температура будет соответствующая: минус 2 градуса под утро и 2 градуса на время парада, совсем холодно. Днем можно максимум ожидать 5 градусов тепла. Самый холодный день, аномалия температуры по отношению к норме – минус десять градусов», - рассказал он.

Первая декада мая в Москве будет холодной, погода будет больше соответствовать началу апреля, а 9 мая в столице ожидается мокрый снег, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваПогодаДень Победы

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