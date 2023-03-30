Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина с 60-летием предприятия.

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Он отметил, что системы управления для ракетно-космической техники, которые разрабатываются на предприятии – это «мозг ракеты». По словам Собянина, большинство российских ракетных комплексов и разгонных блоков работают на системах управления, которые были сделаны НПЦАП.

Кроме того, мэр рассказал, что на сегодняшний день в центре работают порядка четырех тысяч человек. Он указал, что они ведут проекты также в области нефтегазовой промышленности и медицинской техники. Так, Собянин поблагодарил сотрудников за важный труд в интересах науки.

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ФОТО: РИА Новости
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