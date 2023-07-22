Собянин поздравил работников торговли с их профессиональным праздником

По его словам, в столице более 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и более 21 тысяч кафе и ресторанов. В сфере торговли работают порядка двух миллионов человек.



Градоначальник отметил, что все рекорды бьются онлайн-продажами за последние несколько лет, а все сотрудники успешно подстроились под новые реалии.



Собянин подчеркнул возможность практически 99% москвичей приобрести все необходимое около дома. Глава столицы пожелал работникам торговки успехов и больше поводов для улыбок.

