Собянин поздравил работников торговли с их профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с профессиональным праздником работников торговли.

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По его словам, в столице более 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и более 21 тысяч кафе и ресторанов. В сфере торговли работают порядка двух миллионов человек.

Градоначальник отметил, что все рекорды бьются онлайн-продажами за последние несколько лет, а все сотрудники успешно подстроились под новые реалии.

Собянин подчеркнул возможность практически 99% москвичей приобрести все необходимое около дома. Глава столицы пожелал работникам торговки успехов и больше поводов для улыбок.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Интернет-торговляТорговляМоскваСергей Собянин

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