Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят москвичам найти качественные рабочие места недалеко от дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, строительство «Руднево» — одной из крупнейших в стране площадок для размещения высокотехнологичной промышленности — ведется на востоке Москвы. Раньше на месте парка была свалка, однако власти города приняли решение развивать на этой территории промышленный технопарк.

«Включили его в систему особой экономической зоны Москвы и начали сами создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям. Сегодня там уже работает около 3 тыс. человек, в перспективе 15-20 тыс.», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, в технопарке развиваются беспилотный транспорт, аппараты различных классов от маленьких квадрокоптеров до больших вертолетов. Рядом с «Руднево» строят корпус объединенной авиационной компании «Иркут» и десятки иновационных предприятий.

Технопарк станет для жителей близлежащих районов дополнительной возможностью получить качественные рабочие места.

