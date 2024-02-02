Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте столичного мэра.



В ней Собянин напомнил о том, что сражение на Волге стало началом коренного перелома в войне. Захватчики лишились стратегической инициативы и начали отступать – до самого Берлина. Градоначальник пожелал ветеранам здоровья, мира и благополучия.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го.

В октябре прошлого года Собянин сообщал, что ветераны получат выплаты к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты составил 40 тысяч рублей, средства получили 1,9 тысяч человек.

