Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте столичного мэра.

В ней Собянин напомнил о том, что сражение на Волге стало началом коренного перелома в войне. Захватчики лишились стратегической инициативы и начали отступать – до самого Берлина. Градоначальник пожелал ветеранам здоровья, мира и благополучия.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го.

В октябре прошлого года Собянин сообщал, что ветераны получат выплаты к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты составил 40 тысяч рублей, средства получили 1,9 тысяч человек.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВетераныВеликая Отечественная ВойнаСергей Собянин

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