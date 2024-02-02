Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте столичного мэра.
В ней Собянин напомнил о том, что сражение на Волге стало началом коренного перелома в войне. Захватчики лишились стратегической инициативы и начали отступать – до самого Берлина. Градоначальник пожелал ветеранам здоровья, мира и благополучия.
Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому в ходе войны. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го.
В октябре прошлого года Собянин сообщал, что ветераны получат выплаты к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты составил 40 тысяч рублей, средства получили 1,9 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве в этом году
- В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка
- Съемки новогодней комедии «Шале» начались на Красной поляне в Сочи
- Число туристов в России из недружественных стран выросло в два раза
- Оператор Павел Капинос умер в возрасте 48 лет
- Цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 28 миллионов рублей
- Кличко заявил о необходимости новой мобилизации на Украине
- Российский борец Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана
- ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах
- Даванков вручил удостоверения своим доверенным лицам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru