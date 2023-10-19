Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс человек
Ветераны получат выплаты к годовщине Битвы под Москвой, соответствующее решение утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте градоначальника и правительства Москвы.
«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой», — указано в сообщении.
Размер выплаты составит 40 тысяч рублей. Средства получат 1,9 тысяч человек, в частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, награжденные медалью «За оборону Москвы», участвовавшие в строительстве оборонительных рубежей под столицей. Также на выплату могут рассчитывать сотрудники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
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