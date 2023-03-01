Собянин поздравил москвичей с 5-летием проекта «Московское долголетие»

Проект «Московское долголетие» за пять лет своего существования объединил уже более полумиллиона москвичей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного пятилетию проекта, которое состоялось в кинотеатре «Художественный».

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При запуске проект включал в себя всего 12 направлений активностей, на сегодняшний день их количество увеличилось до 39. Участники «Московского долголетия» могут заниматься гимнастикой, общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой, танцами, вокалом, рисованием и многим другим. Отмечается, что за годы существования проекта его участники установили 20 рекордов России, прошли больше 108 миллионов км со скандинавскими палками, создали 10 модных коллекций и собственный вокально-инструментальный ансамбль.

Сегодня, 1 марта 2023 года, в сети кинотеатров «Москино» проходит бесплатный премьерный показ киномюзикла «Миссия «Долголетие» в честь дня рождения проекта. Отмечается, что все музыкальные номера исполнили участники «Московского долголетия» в дуэте с артистами кино и эстрады.

«Московское долголетие» - оздоровительный, образовательный и досуговый проект для жителей столицы старшего поколения, который стартовал 1 марта 2018 года по инициативе градоначальника. Принять участие в проекте могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет. Отмечается, что сейчас «Московское долголетие» реализуется на свежем воздухе, а также в очном и онлайн форматах.

Ранее Собянин открыл Единый центр поддержки участников СВО и их семей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПроектыМоскваСергей Собянин
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