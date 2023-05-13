Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с 20-летием Московский авиационный центр. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сотрудники Московского авиационного центра спасают жизни жителей столицы в случаях ЧП, в частности, эвакуируют пострадавших с мест ДТП и других происшествий, вместе с врачами Московского центра медицины катастроф доставляют нуждающихся в помощи людей в больницу, занимаются тушением крупных пожаров.
Градоначальник отметил, что вертолет прибывает на вызов в любую точку столицы за 10-15 минут. У авиацентра 11 вертолетов, в том числе для тушения пожаров. Для ликвидации крупных пожаров, доставки необходимой техники и оперативных подразделений используется крупнейший в мире вертолет Ми-26Т. Также в распоряжении авиацентра имеются санитарные вертолеты с лучшим медоборудованием на борту. Экипажи таких вертолетов круглосуточно дежурят на вертолетной площадке при ГКБ имени Юдина, а в дневное время - при ГКБ имени Филатова и при ГКБ имени Ерамишанцева. Также в арсенале московского авиацентра есть вертолет-разведчик, который используется для мониторинга обстановки при крупных происшествиях.
Глава столицы добавил, что в 2022 году на базе московского авиацентра открылся собственный учебный центр, благодаря чему специалисты могут повышать свою квалификацию без отрыва от основной работы.
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