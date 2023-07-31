Собянин поздравил московских выпускников с блестящей сдачей ЕГЭ

Количество набравших 100 баллов по ЕГЭ московских выпускников в 2023 году выросло на 45% по сравнению с прошлым годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

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По его словам, 2 тысячи 214 школьников набрали наивысший балл по одному из предметов, а девять ребят получили в сумме 300 баллов по трем предметам, четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов.

По словам градоначальника, средний балл ЕГЭ вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Также увеличилась и доля высокобалльных результатов (от 80 до 100) - в этом году более 37% отличников, перешагнувших отметку в 220 баллов по трем предметам. В 2010 году таких было всего 13%. Наибольшая доля результатов выше 80 баллов - по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинШкольникиВыпускникиЕГЭ

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