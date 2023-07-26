Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки
Отдых у Москвы-реки в Марьино, Капотне, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово стал одним из самых популярных развлечений горожан, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин также рассказал о нижнем течении Москвы-реки.
«Сначала нужно было выполнить огромный объем работ по реконструкции очистных сооружений в Курьяново, модернизации НПЗ и ликвидации незаконных свалок. Затем – провести благоустройство береговой полосы», – отметил он.
Теперь среди парков у Москвы-реки появились: парк 850-летия Москвы, «Братеевская пойма», парк «Капотня» и Центр технических видов спорта.
По его словам, работы по созданию нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово будут завершены к сентябрю. Он отметил, что парк будет большой, в нем установят большое количество осветительных приборов, так что в темное время в нем будет безопасно.
Работы начались в январе текущего года. Проект нового парка разработали с учетом пожеланий местных жителей, он предусматривает устранение препятствий для свободного прохода людей, очистку и реабилитацию территории, создание новых функциональных зон и площадок. В нем появится девять детских и 26 спортивных площадок, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru