Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки

Отдых у Москвы-реки в Марьино, Капотне, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово стал одним из самых популярных развлечений горожан, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин также рассказал о нижнем течении Москвы-реки.

«Сначала нужно было выполнить огромный объем работ по реконструкции очистных сооружений в Курьяново, модернизации НПЗ и ликвидации незаконных свалок. Затем – провести благоустройство береговой полосы», – отметил он.

Теперь среди парков у Москвы-реки появились: парк 850-летия Москвы, «Братеевская пойма», парк «Капотня» и Центр технических видов спорта.