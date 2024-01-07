Собянин поздравил горожан с Рождеством

Рождество наполняет мир радостью и любовью и помогают проявить каждому свои лучшие человеческие качества, подчеркнул градоначальник.

«Рождество – это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке», – написал мэр.



Сергей Собянин назвал главным украшением праздничной Москвы фестиваль «Путешествие в Рождество» и также отметил акцию «Москва помогает» по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых территорий России.

