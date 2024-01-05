Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя
К празднованию Рождества в Храм Христа Спасителя в Москве доставили икону «Троица» Андрея Рублева, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Икону привезли в кафедральный соборный храм вечером 5 января. Образ доставили из научно-реставрационного центра имени Грабаря, где он находился в помещении с климат-контролем.
В сообщении РПЦ говорится, что икону поместили в специальный киот, установленный рядом с правым клиросом храма.
Министерство культуры РФ в июле 2023 года передало «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал событие историческим, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя
- Комика студии «Квартал 95» Великого внесли в базу «Миротворец»
- Кулеба призвал не унывать из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву
- Армия Судана отвергла возможность примирения со спецназом
- «Преступление и наказание» назвали самым ожидаемым российским сериалом
- СМИ: оборудование на японской АЭС «Сика» повреждено после землетрясений
- Прокурор Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 миллионов
- Минобороны: над Черным морем сбито пять украинских БПЛА
- На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями
- ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru