Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя

Икону привезли в кафедральный соборный храм вечером 5 января. Образ доставили из научно-реставрационного центра имени Грабаря, где он находился в помещении с климат-контролем.

В сообщении РПЦ говорится, что икону поместили в специальный киот, установленный рядом с правым клиросом храма.

Министерство культуры РФ в июле 2023 года передало «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал событие историческим, напоминает «Радиоточка НСН».

