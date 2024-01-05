Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя

К празднованию Рождества в Храм Христа Спасителя в Москве доставили икону «Троица» Андрея Рублева, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В Храме Христа Спасителя сократили время для поклонения иконе «Святая Троица»

Икону привезли в кафедральный соборный храм вечером 5 января. Образ доставили из научно-реставрационного центра имени Грабаря, где он находился в помещении с климат-контролем.

В сообщении РПЦ говорится, что икону поместили в специальный киот, установленный рядом с правым клиросом храма.

Министерство культуры РФ в июле 2023 года передало «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал событие историческим, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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